Son dakika haberleri | İslahiye'de orman yangını

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınında, 2 dönüm alan zarar gördü. İslahiye'ye 15 kilometre uzaklıktaki Yağızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alda öğle saatlerinde saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdehale aracı, 1 iş makinesi ve 12 personel sevk edildi. Alevlere müdahale etmekte zor anlar yaşayan ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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