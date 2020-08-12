Son dakika haberleri: İslahiye'de orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'ye 18 kilometre uzaklıktaki Alaca Mahallesi Kuzoluk mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş'tan gelen 1 helikopterin de havadan destek verdiği ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardında söndürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.