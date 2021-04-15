İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail polisi korumasındaki 185 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığı bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa avlusunda ibadet edenlere saldırdığı, caminin bazı kapılarını kırdığı belirtildi.

Yapılan kınama açıklamasında, "düşmanca ve provokatif saldırının kutsal değerlere saygısızlık" olduğu ifade edilirken, insan haklarının da serbestçe ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Devam eden saldırıların tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in şiddeti, gerilimi ve nefreti körükleyen ihlallerine son vermesi adına gerekli adımların atılması için çağrıda bulunuldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.