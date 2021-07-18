Son dakika haberleri... İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü - Son Dakika

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

Westergaard, 2015'te de Paris 'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.

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