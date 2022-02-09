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Son dakika haberleri! İspanya Başbakanı Sanchez ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! İspanya Başbakanı Sanchez ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görüştü

09.02.2022 16:08
Son dakika haberleri! İspanya Başbakanı Sanchez ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görüştü

Son dakika haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç Madrid'de bir araya geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç Madrid'de bir araya geldi.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan görüşmeyle ilgili İspanya Başbakanlık Ofisinden verilen bilgide, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 30. yıl dönümü olan 2022'de İspanyol hükümetinin, Bosna Hersek ile daha fazla siyasi diyalog, bölgesel forumlarda iş birliği ve ekonomik ilişkilerde büyüme hedeflediği vurgulandı.

İspanyol firmalarının özellikle inşaat, mühendislik, danışmanlık, ulaşım altyapı hizmetleri, çevre ve yenilebilir enerji alanlarında Bosna Hersek ile ilişkileri yoğunlaştırma arzusunda olduğu kaydedildi.

Görüşmede, İspanya'nın, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve istikrarına olan bağlılığını koruduğunu ifade eden Sanchez'in, seçim sistemi dahil olmak üzere Avrupa Birliği Komisyonu'nun işaret ettiği reformlar konusunda Bosna Hersek'in atacağı adımları desteklediği belirtildi.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Öte yandan, Komşiç'in, İspanya Kralı 6. Felipe ile yapması öngörülen görüşmenin Kral'ın dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı iptal edildiği bildirildi.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral 6. Felipe'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hafif belirtilerle Kovid-19'u geçirdiği duyuruldu.

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Togo Cumhuriyeti, Başbakanlık, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İspanya Başbakanı Sanchez ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İspanya Başbakanı Sanchez ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görüştü - Son Dakika
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