İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan askeri bir müdahale olasılığına karşı uyardı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da ikili görüşme yapan Sanchez, daha sonra ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sanchez, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili yöneltilen bir soruya "Kimsenin istemediğinin olması olasılığına karşı bazı mesajlar vermek önemli. Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunursa ekonomisine yönelik AB'den büyük ve çok ciddi sonuçları olacağını bilmeli." cevabını verdi.

İspanya'nın Ukrayna'nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunduğunu, AB'deki diğer ülkeler gibi mevcut durumdan endişe duyduğunu ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu anlatan Sanchez, caydırıcı unsurların öne çıkarılmasının yanı sıra gerilimi azaltacak ve diplomatik kanalları devreye sokacak gelişmeleri desteklediklerini kaydetti.

Rusya'nın AB ve NATO ile ilişkilerinin "çok karışık, kritik ve zor bir dönemde" olduğunu ifade eden Sanchez, AB ve NATO'nun "farklı pozisyonlarda olduğu görüşünün doğru olmadığını" savundu.

Finlandiya Başbakanı Marin de Sanchez ile benzer görüşleri dile getirerek, "Rusya'ya herhangi bir askeri saldırısı karşısında bunun çok yüksek maliyetli ve muazzam sonuçları olacağı mesajının iletilmesi gerekiyor. Ancak şu anda en önemli şeyin diyalog ve diplomasi olduğunun da bilinmesi şart." şeklinde konuştu.

Biden'ın videokonferansa Sanchez'i davet etmemesi polemik oldu

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta başında Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, İngiltere ve AB liderleriyle videokonferans yoluyla Ukrayna'daki gelişmeler üzerine yaptığı toplantıya Pedro Sanchez'in davet edilmemesi İspanya'da muhalefet partilerince polemik konusu oldu.

Sağ görüşlü partiler, koalisyonun küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile büyük ortağı Sosyalist İsçi Partisi arasında Ukrayna krizinde görüş ayrılıkları olduğunu savunarak, "ABD'nin Sanchez'i dışarda bıraktığını" ileri sürdü.