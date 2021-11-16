İspanya Başbakanı Sanchez, 7. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı için Ankara'ya geliyor - Son Dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında gerçekleşecek zirve toplantısı kapsamında, Türkiye-İspanya bakanları Ankara'da bir araya gelecek.

Zirve Gündemi

Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.