Son dakika haberleri: İspanya Bisiklet Turu'nu üst üste ikinci kez Roglic kazandı

Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya Turu'nu, Jumbo-Visma takımından Sloven Primoz Roglic üst üste ikinci kez kazandı.

Başlangıcı 20 Ekim'de yapılan 75. İspanya Bisiklet Turu, başkent Madrid'deki 139,6 kilometrelik 18. etapla sona erdi.

Bora-Hansgrohe takımından Alman Pascal Ackermann, sprint ile tamamlanan son etabı, 3 saat 28 dakika 13 saniyelik süresiyle ilk sırada bitirdi.

Genel klasman liderine verilen "kırmızı mayo" ile son tura lider giren 31 yaşındaki Primoz Roglic, 72 saat 46 dakika 12 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinin ikinci büyük tur birinciliğini elde etti.

Turda iki senedir şampiyonluğa ulaşan Roglic'in 24 saniye arkasındaki Ineos Grenadiers takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz ikinci, liderin bir dakika 15 saniye gerisinde EF Pro Cycling ekibinden İngiliz Hugh John Carthy ise üçüncü oldu.