Son dakika haberleri: İspanya'da göçmen merkezinde 80'den fazla kişide Kovid-19 çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İspanya'da göçmen merkezinde 80'den fazla kişide Kovid-19 çıktı

Son dakika haberi... İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentindeki bir göçmen merkezinde 80'den fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentindeki bir göçmen merkezinde 80'den fazla kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Endülüs Özerk Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malaga'daki Kızıl Haç Göçmen Barındırma, Acil Durum ve Sevk Merkezi'nde Kovid-19 vakalarında ikinci dalganın görüldüğü ve 23 Haziran'da 9 olan pozitif vaka sayısının bugün itibarıyla 80'i aştığı kaydedildi.

Konuya ilişkin bilgi veren Endülüs Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Patricia Navarro, sadece göçmenlerde değil, burada çalışan personelde de Kovid-19'a rastlandığını belirterek, mevcut durumda hastanede tedavi gerektiren hiçbir vakanın olmadığını duyurdu.

Kovid-19'un kimden bulaştığının bilindiğini, ilk vakanın 21 Haziran'da tespit edildiğini ve durumun tamamen kontrol altında olduğunu ifade eden Navarro, alınan önlemler kapsamında göçmen merkezine giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Salgının sosyo ekonomik etkilerini en aza indirmek için uygulanan politikalar kapsamında 21 Haziran'dan bu yana "yeni normallik" sürecinde olan İspanya'da, şimdiye kadar 40'a yakın küçük yerleşim yerinde salgında ikinci dalga görüldü.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kovid-19'da ikinci dalga görülen yerlerde durumun kontrol altında olduğunu duyursa da virüsün geçmediği, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önlemlere uyulması gerektiği yönündeki uyarılarını her gün yineliyor.

Kovid-19 ile ilgili gelişmeler hakkında Mecliste konuşma yapan Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Virüs devam ediyor ve ikinci dalgalara neden oluyor. Yeni normallik aşı bulununcaya kadar devam edecek. Yaşadığımız çok zorlu aylardan sonra şimdi her şeyi bir kenara atamayız." dedi.

Madrid'e gelen yolculardan 32'sinde Kovid-19 çıktı

Öte yandan Madrid özerk yönetimi hükümeti, 11 Mayıs - 11 Haziran'da Madrid Adolfo Suarez - Barajas Havalimanı'na gelen yolculardan 32'sinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve bunlardan 5'inin (3'ü Perulu) hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.

Madrid yerel yönetimi, merkezi hükümetten, Kovid-19'dan etkilenen ülkelerden gelen yolculara havalimanında hızlı tanı testi yapılmasını ve havalimanı yakınlarına bir salgın hastanesi kurulmasını istedi.

İspanya, Malaga, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:21 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: İspanya'da göçmen merkezinde 80'den fazla kişide Kovid-19 çıktı - Son Dakika Dünya

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