Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti

Son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 10 bin 653 artış tespit edildi.

Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 10 bin 653 artış tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 693 bin 556 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 653 artışla 704 bin 209 olarak güncelledi.

Son 7 günde Kovid-19'dan 500 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 118'e çıktığı kaydedildi.

Ülkedeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'i, serbest dolaşıma kısmi kısıtlamalar getiren başkent Madrid'de görülürken, yerel yönetimin talebiyle pazartesi gününden itibaren denetim çalışmalarına askerlerin de destek vereceği bildirildi.

Madrid özerk hükümeti, salgının gelişimiyle ilgili bölgedeki durumu tekrar gözden geçirerek yarın bazı ek tedbirler açıklayacağını duyurdu.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 691 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1931 olurken, vaka sayısı da 71 bin 156'ya çıktı.

Diğer yandan Portekiz'deki sol hükümet, koronavirüsün ekonomideki etkilerini hafifletmek için bireysel ve şirket kredi moratoryumunu 31 Eylül 2021'e kadar uzattı.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti - Son Dakika

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