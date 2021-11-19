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Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar ve ölü sayıları yeniden artışa geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar ve ölü sayıları yeniden artışa geçti

19.11.2021 12:01
Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar ve ölü sayıları yeniden artışa geçti

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yazdan bu yana rahat bir dönem geçiren İspanya'da, yeni vaka ve ölü sayılarında artış başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yazdan bu yana rahat bir dönem geçiren İspanya'da, yeni vaka ve ölü sayılarında artış başladı.

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son üç haftadır yavaş yavaş artış gösteren günlük yeni vaka sayıları 6 bin 315'e ulaştı.

Bakanlık ayrıca dün itibarıyla 29 kişinin salgından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede son 14 gün temel alınarak verilen her 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı 104'e çıkarken iki ay aradan sonra bu sayının ilk defa 100'ün üzerinde olması dikkati çekti.

Buna rağmen hastanelerdeki Kovid-19 hastaları sayısında yoğunluk yaşanmadığı belirtildi.

Resmi verilerde ülke genelinde Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 1,86, yoğun bakım ünitelerinde ise yüzde 5 olduğu görüldü.

Yeni vakalardaki en yüksek artışlar ülkenin kuzey doğusundaki Bask ve Navarra özerk bölgelerinde görülüyor.

Bask özerk hükümeti, salgına karşı güvenliğin garanti edilemediği ve toplu katılımlı tüm etkinliklerin iptal edileceğini açıklarken restoranlara ve eğlence merkezlerine sadece aşı sertifikasıyla giriş kısıtlaması getirilmesi için mahkemeden izin istedi.

Benzer önlemlerin salgının arttığı diğer özerk yönetimlerde de alınması bekleniyor.

İki doz aşı olanların oranının nüfusun yüzde 79'una denk geldiği İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, 60 yaş üstüne 3. doz aşıların başlatıldığını hafta içinde açıklamıştı.

Avrupa'da Almanya, Avusturya, İngiltere ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde görülen büyük vaka artışları henüz İspanya'da olmasa da hükümet ve yerel yönetim yetkilileri Noel ve yılbaşı dönemlerinde kısıtlamaların getirilebileceği yönünde uyarılar yapıyor.

Togo Cumhuriyeti, İspanya, BASK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar ve ölü sayıları yeniden artışa geçti - Son Dakika


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