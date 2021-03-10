Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 234 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 234 kişinin hayatını kaybettiği, 13 bin 459 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, Kovid-19'dan toplam can kaybı dünden bugüne 234 artışla 71 bin 961'e, vaka sayısı ise 13 bin 459 artışla 3 milyon 178 bin 442'ye çıktı.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, merkezi hükümetle koordinasyonlu bir şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemlerle yeni vaka sayıları ve can kayıpları yüksek seviyelerden aşağıya çekilmişti.

Hükümet, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarının Paskalya tatilinin (27 Mart-4 Nisan) sonuna kadar ülke genelinde devam etmesi kararı aldı.

Turizm bölgelerinden Balear Adaları ile Kanarya Adaları arasındaki serbest dolaşım ise PCR testi şartıyla kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Ülkede salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'deki özerk yönetim hükümeti de ekonomik kaygılardan ve merkezi hükümetle arasındaki siyasi çekişmeden dolayı serbest dolaşım yasaklarına uymayacağını açıkladı.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, 642 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'da günlük can kayıplarında 24 Ekim'den bu yana en düşük sayının açıklandığı ülkede, salgının başlamasından bu yana 16 bin 617 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 811 bin 948'e çıktı.

Yoğun bakımda olan hasta sayısı da 2 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 283 hastaya kadar düştü.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Hükümet, Paskalya tatilinden (27 Mart-5 Nisan) önce bazı tedbirleri gevşeteceğini duyurdu.