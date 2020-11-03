Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 238 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 238 kişi öldü

03.11.2020 21:37
Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 238 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 238 kişi ölürken, vaka sayısı da 18 bin 669 arttı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 238 kişi ölürken, vaka sayısı da 18 bin 669 arttı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 240 bin 697 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 18 bin 669 artışla bugün 1 milyon 259 bin 366 olarak güncelledi.

Ülkede, pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 238 arttığı da görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 832 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 36 bin 495'e çıktığını duyurdu.

Bölgesel ek önlemler alınmaya devam ediliyor

Vaka ve ölü sayılarındaki artışlar nedeniyle ülkede, bölgesel boyutta yeni önlemler alınmaya devam ediliyor.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan Castilla y Leon'da yerel yönetim, cumadan itibaren 15 gün boyunca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararı aldı.

Hükümet, mart-haziran dönemindeki ilk olağanüstü halde (OHAL) uygulanan "ev karantinasının" şu an için gerekli olmadığını, alınan önlemlerin vaka sayısını azaltmakta yeterli olmaması halinde eve kapanmanın gündeme gelebileceğini savunuyor.

Ülkede 25 Ekim'den bu yana uygulanan ikinci OHAL kapsamında, gece sokağa çıkmak yasaklanırken, 6 kişiden fazla toplanmama, tüm kamusal alanlarda maske takma, bar, restoran, mağazalar ya da dini ibadet yerlerinin yüzde 50'den fazla kapasiteyi geçmemesi, sporda amatör branşlarda müsabakaların ertelenmesi gibi uygulamalar devam ediyor.

Özerk yönetimler, salgının yoğun görüldüğü yerlerde, serbest dolaşım kısıtlamasıyla bazı ek tedbirler alıyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 45 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 596 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam vaka sayısının 149 bin 443'e çıktığı Portekiz'de, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 635'e ulaştı

Kovid-19'dan hastaneye kaldırılan hastaların ve ölü sayısında artışların devam ettiği ülkede, yarından itibaren tüm büyük şehirleri kapsayan serbest dolaşımı kısıtlayan uygulamalar yürürlüğe girecek.

Hükümet, OHAL ilan edilip, gece sokağa çıkma yasağı getirmeyi de planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Portekiz, İspanya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 238 kişi öldü - Son Dakika


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