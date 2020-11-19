Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti

19.11.2020 21:27
Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin yaşamını yitirdiği ve 16 bin 233 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin yaşamını yitirdiği ve 16 bin 233 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 252 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1313 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü ve toplam sayının 42 bin 291'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 525 bin 341 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 16 bin 233 artışla 1 milyon 541 bin 574'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da mevcut durumda 18 bin 961 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 125'i yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı mücadele için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonun başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 436'ya düştüğünü belirtip, bunun halen çok yüksek bir veri olduğunu vurguladı.

İspanya'da uygulanan tedbirlerle hafta başından bu yana günlük yeni vaka sayılarındaki artışın düştüğü gözleniyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmaları, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

Portekiz'de yeni vaka sayısında rekor artış

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 994 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmış oldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 701'e, toplam vaka sayısı da 243 bin 9'a çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmamaları isteniyor.

Portekizlilere "Kovid-19'da ikinci dalga henüz zirve yapmadı" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo do Sousa, 24 Kasım'da sona erecek OHAL'in uzatılmasıyla ilgili kararnameyi bugün Meclis'e göndereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Olağanüstü Hal, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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