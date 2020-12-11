Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 280 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 280 kişi öldü

11.12.2020 21:51
Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 280 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberleri... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 280 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 519 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 280 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 519 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 280 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 812 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 47 bin 624'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 720 bin 56 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 519 artışla 1 milyon 730 bin 575'e çıktığı kaydedildi.

İspanya'da son haftalarda düşüşe geçen ve 7 binlere kadar gerileyen günlük vaka sayılarının tekrardan yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Önlemlerin Noel ve yılbaşı dönemlerinde kısmi de olsa gevşetilmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, bir ay içinde İspanya'nın Kovid-19 aşısı kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Hükümet, 2,5 milyonu ocak-mart döneminde olmak üzere haziran ayına kadar 15 milyona yakın aşı yapılmasını planlıyor.

Portekiz'de günlük en yüksek ölüm sayısı açıklandı

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgınla bağlantılı günlük ölümlerde şimdiye kadarki en yüksek sayının açıklandığı ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 373'e, toplam vaka sayısı da 340 bin 287'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz yapılacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

Portekiz, İspanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 280 kişi öldü - Son Dakika


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