Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 334 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 334 kişi öldü

21.12.2020 21:17
Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 334 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberleri... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 334 kişinin öldüğü ve 22 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 334 kişinin öldüğü ve 22 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 3 günde 334 arttı.

Bakanlık açıklamasında, Kovid-19'dan son 7 günde 565 kişinin öldüğü ve toplam ölü sayısının 49 bin 260'a çıktığı belirtildi.

Ayrıca dün 1 milyon 797 bin 236 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 3 günde 22 bin 13 artışla 1 milyon 819 bin 249'a çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Yeni vaka artışlarının yükselmeye başlamasından dolayı bazı özerk yönetimler, Noel ve yılbaşında tedbirlerin gevşetilmesi planlarını iptal ederek restoranların çalışma saatlerinin kısıtlanması gibi ek önlemler açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla da Pfizer-BioNTech aşısının 27 Aralık'tan itibaren İspanya'da kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 99 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 191'e, toplam vaka sayısı da 376 bin 222'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması öngörülen ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşılamanın ücretsiz olacağını belirtmişti.

Olağanüstü Hal, Portekiz, İspanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 334 kişi öldü - Son Dakika


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