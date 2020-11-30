Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 401 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 401 kişi öldü

30.11.2020 20:57
Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 401 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberi... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 401 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 979 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 401 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 979 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın yüzünden ölenlerin sayısı cumadan bugüne 401 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 943 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 69'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 628 bin 208 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 3 günde 19 bin 979 artışla 1 milyon 648 bin 187'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede mevcut durumda 14 bin 503 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 629'u yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İspanya'da uygulanan tedbirlerle son 10 gündür yeni vaka sayılarında düşüş gözlenirken, Granada, Logrono gibi bazı kentlerde 10 Kasım'dan bu yana kapalı olan kafeterya, restoran ve dükkanlar kısıtlı saatlerde ve az sayıda müşteriyle de olsa tekrar açıldı.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 262 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 505'e, toplam vaka sayısı da 298 bin 61'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Portekiz, İspanya, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 401 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı
Almanya Federasyonu teknik direötör Joachim Löw ile yola devam edecek Almanya Federasyonu teknik direötör Joachim Löw ile yola devam edecek         
20:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri         
20:37
Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek         
20:17
Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi         
20:04
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü         
19:43
EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti         
19:18
Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor         
19:00
Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı         
18:03
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı         
17:08
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 21:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 401 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei