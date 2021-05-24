İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 91 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 bin 67 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 129'a kadar geriledi.

Ülkede 21 Mayıs'tan bugüne kaydedilen 91 artışla toplam can kaybı 79 bin 711'e, vaka sayısı 3 milyon 647 bin 520'ye ulaştı.

Bakanlık, mevcut durumda 5 bin 614 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1627'sinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali, 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da, nüfusun yüzde 17,1'inin (8 milyon 130 bin 648) aşılama süreci tamamlandı.

İlk doz aşıyı olanların sayısı ise 16 milyon 709 bin 939 olarak açıklandı.