Son dakika haberi: İspanya'da son 24 saatte 34 bin 291 koronavirüs vakası - Son Dakika

İspanya'da son 24 saatte 34 bin 291 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 370 bin 742'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 34 bin 291 kişide daha virüs tespit edildiği, 404 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 370 bin 742'ye, toplam can kaybı ise 54 bin 173'e ulaştı.