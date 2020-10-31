İspanya'da OHAL kararına tepki gösteren protestocular spor mağazasını yağmaladı - Son Dakika

İspanya'da OHAL kararına tepki gösteren protestocular spor mağazasını yağmaladı
31.10.2020 16:00
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararı ardından protestocular spor mağazasını yağmaladı.
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararı ardından protestocular spor mağazasını yağmaladı.
İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali ( OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı. İspanya'nın Barcelona kentinde yüzlerce kişi OHAL'e tepki göstererek, protesto düzenlendi. Kentteki bir çok mağaza protestocular tarafından yağmalandı.Bir spor mağazasını yağmalan bir grup protestocu, mağazadaki scooter ve bisikletleri alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar görgü tanıkları tarafından görüntülendi.
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