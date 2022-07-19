Son dakika haberleri: İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele eden kişi alevlerden sağ çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele eden kişi alevlerden sağ çıktı

19.07.2022 17:59
Son dakika haberleri: İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele eden kişi alevlerden sağ çıktı

Son dakika haberler: İspanya'nın Zamora eyaletinde kasabasını orman yangınlarından korumaya çalışan kişi alevlerden kurtulmayı başardı.

İspanya'nın Zamora eyaletinde kasabasını orman yangınlarından korumaya çalışan kişi alevlerden kurtulmayı başardı.

Son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da 18 Temmuz'da bir adamın kasabasını orman yangınlarından korumaya çalışırken alevlere karşı verdiği mücadelenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan adamın alevlerden kurtulmayı başardığı ve hava yoluyla bir hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Ülkede, 13 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alan yandı.

Yılbaşından bu yana ise 140 bin hektar alanın yangınlardan harap olduğu kaydedildi.

???????Ülkede, yangınlar nedeniyle son 15 yılın en kötü yazının yaşandığı ve halihazırda devam eden 30 yangından 20'sinin halen kontrol altına alınamadığı belirtiliyor.

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Son dakika haber: Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor Son dakika haber: Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele eden kişi alevlerden sağ çıktı - Son Dakika

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