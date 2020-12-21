Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1)

21.12.2020 18:06
Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1), System.String[]

Son dakika haberi: İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Nedim Özbey, uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek. Ambulans uçağın İspanya'nın Kanarya Adalarında bulunan Las Palmas'tan hareket etti. Nedim Özbey uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.


Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1)
Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1)
Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1)
Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1)
Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Ambulans, Türkiye, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1) - Son Dakika


Son Dakika

Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü         
17:34
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar         
14:43
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 18:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey'i Türkiye'ye getiren ambulans havalandı  (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei