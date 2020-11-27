Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

27.11.2020 21:23
Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 853 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 294 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 853 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından yaşamını yitirenlerin sayısı dünden bugüne 294 arttı.

Son 7 günde 1177 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 44 bin 668'e çıktı.

Ayrıca dün 1 milyon 617 bin 355 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, son 24 saatte 10 bin 853 artışla 1 milyon 628 bin 208'e ulaştı.

Ülkede mevcut durumda 14 bin 819 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 777'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 17 özerk yönetimle, Noel Bayramı ve yılbaşı sürecinde Kovid-19 önlemlerinin ne şekilde alınacağı yönünde görüşmeleri sürdürüyor.

Öte yandan, geçen pazar günü görüştüğü bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından hafta başından bu yana tedbir amacıyla Kraliyet Sarayı'nda karantinada tutulan İspanya Kralı 6. Felipe'nin bugünkü PCR testinin negatif çıktığı ancak karantinada kalmaya devam edeceği bildirildi.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 444 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 276, toplam vaka sayısı da 285 bin 838'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 294 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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