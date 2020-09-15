Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 9 bin 437 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 9 bin 437 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 603 bin 167'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 437 kişide daha virüs tespit edildiği, 156 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 603 bin 167'ye, toplam can kaybı ise 30 bin 4'e ulaştı.