Son dakika haberleri... İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 455 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 455 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, 15 Ocak'tan bugüne 84 bin 287 yeni vaka tespit edildi.

Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 53 bin 769'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 451'e ulaştı.

İspanya genelinde 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı, Noel tatilinin ardından bugün 689 olarak açıklandı.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) kapsamında gece sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri uygulanıyor. Tedbirler, artan yeni vakalardan dolayı ülkenin büyük kısmında yerel yönetimler tarafından genişletiliyor.

Öte yandan, İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı olanların sayısının 897 bin 942 olduğu bildirildi.

Ülkede aşılamada ikinci doza da başlandı.