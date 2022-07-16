Son dakika haber... İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor - Son Dakika
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Son dakika haber... İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor

16.07.2022 22:08

Son dakika haberleri: İspanya'nın Endülüs bölgesinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, bölgeden tahliye edilen vatandaşların sayısı 3 bin 65'e ulaştı.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, bölgeden tahliye edilen vatandaşların sayısı 3 bin 65'e ulaştı.

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Mijas şehri yakınlarında dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınında bilanço artmaya devam ediyor. Yangının 800 hektarlık ormanlık alana yayıldığı bildirilirken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bölgedeki toplam tahliye sayısının 3 bin 65'e yükseldiği açıklandı. Yangının düz bir hat üzerinde 8 kilometreden fazla bir alanı kapladığı ve alevlerin 20 metreyi aştığı belirtildi.

Yetkililer, yangının başlamasından bu yana söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederken, sıcak hava ve rüzgar sebebiyle alevlerin hızla yayıldığını, bu nedenle yangınla mücadele eden ekiplerin alevleri kontrol altına almakta zorlandığını bildirdi. Bölgede alevlerin arasında kalarak trafiğe kapandığı bildirilen A-404 karayolu ise henüz ulaşıma açılmadı.

Endülüs Bölgesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Servisi (INFOCA) tarafından son yapılan açıklamaya göre yangınla mücadelede 280 itfaiyeci ve 7 ağır itfaiye aracı görev yaparken çeşitli boyutlarda helikopter ve uçaklardan oluşan 15 hava aracı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan İspanya'yı geçtiğimiz pazar gününden itibaren etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle 6 günde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 360'a yükseldi. Hava sıcaklığı yer yer 45 santigrat dereceye ulaşırken, yetkililer yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkede turuncu alarm verildiğini açıkladı. Dün yapılan açıklamada İspanya'daki yangınların 800 hektardan fazla bir alana yayıldığı ve 2 bin 300 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtilmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İspanya'daki orman yangınları söndürülemiyor - Son Dakika

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