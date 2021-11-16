İspanya Hükümet Başkanı Sayın Pedro Sanchez'in ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin basın açıklaması - Son Dakika

İspanya Hükümet Başkanı Sayın Pedro Sanchez'in ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin basın açıklaması

İSPANYA HÜKÜMET BAŞKANI PEDRO SANCHEZ'İN TÜRKİYEİSPANYA YEDİNCİ HÜKÜMETLERARASI ZİRVE TOPLANTISI VESİLESİYLE ÜLKEMİZE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ZİYARETE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASIİspanya Hükümet Başkanı Sayın Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 17 Kasım...

İSPANYA HÜKÜMET BAŞKANI PEDRO SANCHEZ'İN TÜRKİYEİSPANYA YEDİNCİ HÜKÜMETLERARASI ZİRVE TOPLANTISI VESİLESİYLE ÜLKEMİZE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ZİYARETE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI İspanya Hükümet Başkanı Sayın Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 17 Kasım 2021 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya Yedinci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanısıra, NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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