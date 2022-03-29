Son dakika haberleri | İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı

29.03.2022 18:43
Son dakika haberleri | İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı

Son dakika haber: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılmasını yasakladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya- Ukrayna savaşının ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılmasını yasakladı.

Hükümet, 16 milyar avroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.

İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi.

Savaşın ekonomideki etkisini azaltmak için alınan 16 milyar avroluk yardımın 6 milyar avrosu direkt yardım ve vergi indirimini, 10 milyar avrosu 30 Haziran'a kadar kredi kolaylığını içeriyor.

YORUMLAR
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Ukrayna, İspanya, Enerji, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı - Son Dakika


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