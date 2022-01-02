Üye Girişi
Son dakika haberleri: İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılmasına karşı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılmasına karşı

02.01.2022 23:28
Son dakika haberleri: İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılmasına karşı

Son dakika haberine göre İspanya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tartışmaya açılan, yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrallerinin "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılması teklifine karşı çıktı.

İspanya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tartışmaya açılan, yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrallerinin "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılması teklifine karşı çıktı.

İspanya Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "nükleer enerji ve doğal gazın, yeşil veya sürdürülebilir enerji sınıfında olmaması gerektiği" belirtildi.

Bakanlık, "böyle bir sınıflandırmanın anlamlı olmayacağını ve bir bütün olarak değerlendirildiğinde AB'nin enerji geçişi için yanlış sinyaller göndereceği" eleştirisinde bulundu.

İspanya, AB'nin 2050'ye kadar sıfır karbondioksit emisyonu ve iklim nötrlüğü hedefi olan yeşil yatırım planının "tam savunucusu" olduğunu vurgularken, buna rağmen nükleer enerji ve doğal gazın bu sınıflandırılmaya dahil edilmesinin "geri adım atmak" olacağını düşünüyor.

AB Komisyonu, 31 Aralık'ta açıkladığı ve üye ülkelerde tartışmaya açtığı taslak metinde, nükleer ve doğal gazı enerjide yenilenebilir temelli bir dönüşümü kolaylaştıracak araçlar olarak gördüğünü belirtip, yeşil yatırım sınıflandırması çerçevesinde yer vermişti.

Açıklamada, uzman danışma sürecinin tamamlanmasının ardından AB Komisyonu'nun ilgili mevzuatı onay için ocak ayı içinde AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) göndereceği kaydedilmişti.

YORUMLAR
500

Doğalgaz, Yatırım, Nükleer, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın 'yeşil yatırım' olarak sınıflandırılmasına karşı - Son Dakika


'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Çin, yeni yılın ilk gününde Mars gezegeninin görüntülerini paylaştı Çin, yeni yılın ilk gününde Mars gezegeninin görüntülerini paylaştı         
23:24
Meteoroloji gün verip uyardı! Tam 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji gün verip uyardı! Tam 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
20:28
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00

Son Dakika Haberleri
23:26 Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti
23:24 Çin, yeni yılın ilk gününde Mars gezegeninin görüntülerini paylaştı
23:23 Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
23:22 Sahnedeki görüntüleri olay olmuştu! Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı?
18:35 Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım
18:16 Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı
17:44 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti
17:43 Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi
16:53 ABD'de gökten ölü balık yağdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 23:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılmasına karşı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement