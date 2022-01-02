Son dakika haberleri: İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılmasına karşı - Son Dakika

İspanya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tartışmaya açılan, yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrallerinin "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılması teklifine karşı çıktı.

İspanya Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "nükleer enerji ve doğal gazın, yeşil veya sürdürülebilir enerji sınıfında olmaması gerektiği" belirtildi.

Bakanlık, "böyle bir sınıflandırmanın anlamlı olmayacağını ve bir bütün olarak değerlendirildiğinde AB'nin enerji geçişi için yanlış sinyaller göndereceği" eleştirisinde bulundu.

İspanya, AB'nin 2050'ye kadar sıfır karbondioksit emisyonu ve iklim nötrlüğü hedefi olan yeşil yatırım planının "tam savunucusu" olduğunu vurgularken, buna rağmen nükleer enerji ve doğal gazın bu sınıflandırılmaya dahil edilmesinin "geri adım atmak" olacağını düşünüyor.

AB Komisyonu, 31 Aralık'ta açıkladığı ve üye ülkelerde tartışmaya açtığı taslak metinde, nükleer ve doğal gazı enerjide yenilenebilir temelli bir dönüşümü kolaylaştıracak araçlar olarak gördüğünü belirtip, yeşil yatırım sınıflandırması çerçevesinde yer vermişti.

Açıklamada, uzman danışma sürecinin tamamlanmasının ardından AB Komisyonu'nun ilgili mevzuatı onay için ocak ayı içinde AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) göndereceği kaydedilmişti.