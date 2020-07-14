Son dakika haberleri... İspanyol gezgin, nesli tehlike altında olan hayvanlar için 8 yıldır pedal çeviriyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... İspanyol gezgin, nesli tehlike altında olan hayvanlar için 8 yıldır pedal çeviriyor

Son dakika yerel haberi... İspanyol gezgin, nesli tehlike altında olan hayvanlar için 8 yıldır pedal çeviriyor İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşayan Hector Marti, 8 yıldır bisikletiyle dünyayı dolaşıyor.

İspanyol gezgin, nesli tehlike altında olan hayvanlar için 8 yıldır pedal çeviriyor

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AYDIN - İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşayan Hector Marti, 8 yıldır bisikletiyle dünyayı dolaşıyor. Doğayı ve gezmeyi çok seven ve asıl mesleği bilgisayar programcılığı olan İspanyol gezgin Hector Marti'nin amacı nesli tehlike altında olan hayvanlara dikkat çekmek.

Son olarak Barcelona'dan bisikletiyle yola çıkan ve Şubat ayında Türkiye'ye gelen Hector Marti, Antalya bölgesinde Kaş, Kalkan, Fethiye, Gökova kıyılarında pedal bastı ve ardından da Dalyan'ın İztusu kumsallarında Caretta caretta yuvalarını inceleyip, DEKAMER'e ziyarette bulundu. Muğla'ya bağlı Kötekli'de korona virüs salgını süreci boyunca alınan önlemlerden dolayı bisikletli gezisine ara veren ve burada kalan İspanyol gezgin, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçilmesi yeniden gezilerine başladı. Bodrum Yalıkavak'a geldiğinde Akdeniz Foklarının ilgisini çekmesi üzerine seyahatinin rotasını değiştiren İspanyol gezgin, Kuşadası'na doğru hareket etti. Her gittiği yerde araştırmalar yapan, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslar kuran Hector Marti'nin amacı, nesli tehlike altında olan hayvanlara dikkat çekip, farkındalık oluşturarak, bu türlerin korunmasına katkı sağlamak.

Kuşadası'na geldiğinde sahil siteleri bölgesindeki kumsalda bulunan "Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım" tabelasının ilgisini çekmesi üzerine tabeladaki telefondan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'ni arayan Hector Marti, EKODOSD yöneticileriyle buluşup, dernek merkezini ziyaret etti. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ziyarette yaptığı açıklamada, " Derneğimizi ziyaret eden İspanyol gezgine, yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Dernek merkezimizi gezdirdik. Bölgemizde nesli tehlike altında olan türleri ve bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık. Güvercinada Kalesi'nde bulunan, 1998 yılında Milli Parkta karaya vuran ve daha sonra işlemden geçerek kalede sergilenen 14, 5 metre boyundaki Fin Balinasıyla ilgili bilgi verdik. Geçtiğimiz hafta Kuşadası sahillerine yuva yaparak yumurtalarını bırakan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağasının yuva alanını ziyaret ettik. Kuşadası'nda yaşayan Akdeniz Fokuyla ilgili bilgi verdik " dedi.

İspanyol gezgin Hector Marti ise " Kuşadası'nı ilk kez görüyorum. Aynı bizim Barcelona gibi burası da binalarla dolu. Ancak Kuşadası'nın denizi çok temiz, Barcelona'da bu kadar değil. Kumsallar harika. Milli park ve dağlarda doğa çok güzel her yer yemyeşil. Caretta ve Yeşil kaplumbağalar gibi nesli tehlike altında olan hayvanların da Kuşadası'na gelmesi ne kadar güzel. Kuşadası'nda ki fok için 2 gün sabahları erken kalkıp gözlem yaptım. Ancak şansızım galiba göremedim. İklim çok güzel, yemekleriniz harika. Buradan yola devam edip, Selçuk'ta Efes'i görmek istiyorum. Karadeniz'e gideceğim. Oradan İran, Hindistan üzerinden Japonya'ya kadar ulaşmayı hedefliyorum. Kuşadası'nı hiç unutmayacağım, insanlar burada çok iyi " dedi.

Barcelona, Kuşadası, İspanya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... İspanyol gezgin, nesli tehlike altında olan hayvanlar için 8 yıldır pedal çeviriyor - Son Dakika
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