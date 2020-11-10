Son dakika haberleri! Isparta 32 Spor, Esenler Erokspor maçına koronavirüs ertelemesi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un 8. haftada karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı Isparta 32 Spor'daki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi. 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da oynanacak Esenler Erokspor maçının Isparta 32 Spor'da 16 futbolcu, 2 personel ve 2 antrenörünün korona virüse yakalanması nedeniyle ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

Isparta 32 Spor Kulüp Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "15.11.2020 Pazar günü Vefa Stadında oynanması gereken Esenler Erokspor - Isparta 32 Spor karşılaşması, Kulübümüzün Covit-19 PCR testleri sonucunda test sonuçları negatif çıkan oyuncu sayısının Covit-19 Salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması ve PCR test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri de dikkate alınarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. - ISPARTA