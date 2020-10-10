Isparta'da 1 kişinin öldüğü kavgada 2 tutuklama - Son Dakika

Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavga olayında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 00.45 sıralarında Gökçay mesirelik alanında meydana geldi. Osman Elvan (25), Ahmet D. 22) ve yanlarında bulunan K.K., N.B., H.B. adlı kadınlar ile Mustafa Ç. ve Hüseyin B. arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin B., Osman Elvan'ı bıçaklayarak yaraladı. Mustafa Ç. ise Ahmet D.'yi darp etti. Olay yerine gelen ambulansla Isparta Şehir Hastanesine götürülen Osman Elvan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ahmet D. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından K.K., N.B., H.B. adlı kadınlar serbest bırakılırken, Mustafa Ç. ve Hüseyin B. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Mustafa Ç. ve Hüseyin B.'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şahıslar cezaevine götürüldü. - ISPARTA