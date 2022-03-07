Son dakika haberleri: Isparta'da 30 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Isparta'da 30 yaşındaki genç ölü bulundu

07.03.2022 16:55
Son dakika haberleri: Isparta'da 30 yaşındaki genç ölü bulundu

Son dakika haber... Isparta'da 30 yaşındaki bir genç, inşaat halindeki yeni otogarda iple asılmış halde ölü bulundu.

Isparta'da 30 yaşındaki bir genç, inşaat halindeki yeni otogarda iple asılmış halde ölü bulundu.

Olay, Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde inşaat halindeki yeni otogarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Alican Ö. inşaatta cansız halde bulundu. Bulan kişiler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler yapılan ilk incelemede Alican Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. - ISPARTA

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Isparta, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Isparta'da 30 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Isparta'da 30 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika
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