Son dakika haberleri... Isparta'da boks makinesi kasasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Isparta'da bir oyun salonunun önündeki boks makinesinin kasasının çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pirimehmet Mahallesi'nde oyun konsolu salonu işleten M.B, işletmesinin önünde yer alan boks makinesinin kasasındaki paraları almak istedi.

Kasanın makinede takılı olmadığını ve kilitlerinin de kırık olduğunu gören M.B, yakınlardaki başka bir işletmenin güvenlik kamerası görüntülerinden kasanın çalındığını belirledi.

Görüntülerde, iki kişinin M.B'ye ait işletmenin önündeki boks makinesine yöneldiği ve kasayı alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.