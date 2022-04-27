Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

27.04.2022 22:11

Gelen son dakika haberine göre Isparta'da bir evdeki çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Isparta'da bir evdeki çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri Işıkkent Mahallesi'nde bir evdeki çelik kasadan 500 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mahalledeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Ö.N, H.Ş ve A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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