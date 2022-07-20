Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi 'nde bir dairedeki çelik kasadan yüz bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Isparta'da çelik kasadan altın çalan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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