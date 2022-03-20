Son dakika haberleri: Isparta'da doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Isparta'da doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

20.03.2022 13:26
Son dakika haberleri: Isparta'da doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Isparta Şehir Hastanesinin acil servisinde görevli doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Şehir Hastanesinin acil servisinde görevli doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

112 Acil Servis ekibi, alkollü olduğu öne sürülen Ş.Y'yi tedavi için Isparta Şehir Hastanesine getirdi.

Ş.Y, iddiaya göre, kendisine müdahalede bulunan acil tıp uzmanı E.Ş'ye tokat attı. Doktorun "beyaz kod" vermesi üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya yaptığı yazılı açıklamada, doktorun darbedilmesinin sağlık camiası tarafından üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına şiddetin, sebebi her ne olursa olsun kabul edilemez olduğunu belirten Karakaya, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Isparta, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Isparta'da doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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