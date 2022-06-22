Son dakika haberleri! Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi

Isparta'da ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi.

Isparta Şehir Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Rabia Y'nin (27) cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. Daha sonra Asri Mezarlık'taki camiye getirilen genç kadın, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

Rabia Y'nin yakınlarının üzüntü yaşadığı cenaze törenine genç kadının ilk evliliğinden olan 8 yaşındaki çocuğu da katıldı.

Eşiyle bir süredir sorun yaşadığı iddia edilen Rabia Y'nin şikayeti üzerine 16 Haziran'da eşi Ayhan Y. (40) hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Bu arada, kaçan şüpheli Ayhan Y. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İddiaya göre, Hızırbey Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve bir süre önce yerleşen Rabia Y. ile görüşmek için dün gece adrese gelen Ayhan Y, burada yaşanan tartışmada silahla rastgele birden fazla ateş etmiş, olayda mermilerin isabet ettiği iki aylık hamile eşi hayatını kaybederken annesi Ayfer Aydınlı hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlatmıştı.