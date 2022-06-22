Son dakika haberleri! Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi

22.06.2022 19:29
Son dakika haberleri! Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre Isparta'da ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi.

Isparta'da ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi.

Isparta Şehir Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Rabia Y'nin (27) cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. Daha sonra Asri Mezarlık'taki camiye getirilen genç kadın, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

Rabia Y'nin yakınlarının üzüntü yaşadığı cenaze törenine genç kadının ilk evliliğinden olan 8 yaşındaki çocuğu da katıldı.

Eşiyle bir süredir sorun yaşadığı iddia edilen Rabia Y'nin şikayeti üzerine 16 Haziran'da eşi Ayhan Y. (40) hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Bu arada, kaçan şüpheli Ayhan Y. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İddiaya göre, Hızırbey Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve bir süre önce yerleşen Rabia Y. ile görüşmek için dün gece adrese gelen Ayhan Y, burada yaşanan tartışmada silahla rastgele birden fazla ateş etmiş, olayda mermilerin isabet ettiği iki aylık hamile eşi hayatını kaybederken annesi Ayfer Aydınlı hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlatmıştı.

YORUMLAR
500
2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı (2) 2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı (2) Son dakika haberleri: 2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı Son dakika haberleri: 2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı
Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 19:35:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement