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Son dakika haberleri: Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı

14.02.2022 12:15
Son dakika haberleri: Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Isparta'nın Gönen ilçesinde hırsızlık yaptığı anlaşılan kişi JASAT tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde hırsızlık yaptığı anlaşılan kişi JASAT tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi.

Olay, Gönen'in İğdecik ve Kızılcık köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İğdecik köyünde ikamet eden Ö.Y.'ye ait ısıtıcıyı, Kızılcık köyünde ikamet eden A.S.A.'ya ait ise çapa motorunu çaldığı tespit edilen M.Ş., Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığının ortak yaptığı operasyonla, çaldığı malzemeler ile birlikte yakayı ele verdi. Ekipler tarafından, çalınan malzemelere sahiplerine ulaştırılmak üzere el konulurken, M.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. - ISPARTA

Son dakika haberleri: Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Hisarcık, Isparta, JASAT, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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