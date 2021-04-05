Isparta'da itfaiye ekipleri, bir evin bahçesinde saklanan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Davraz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan sesi duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın bahçede saklandığını tespit etti. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yılanı saklandığı yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yaklaşık 1 metre boyunda olan yılan canlı olarak yakalandı. Çuvala konulan yılan daha sonra mahalleden uzak bir alanda doğal ortamına salındı. - ISPARTA