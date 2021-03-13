Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi

13.03.2021 12:31
Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildiISPARTA'da otomobille çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Bünyamin Topbaş (17) ile arkadaşı Mustafa Sarı (18), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi

ISPARTA'da otomobille çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Bünyamin Topbaş (17) ile arkadaşı Mustafa Sarı (18), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolu Aliköy Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Kırmızı yönetimindeki 42 AGZ 854 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklette bulunan Bünyamin Topbaş ile Mustafa Sarı, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Topbaş'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Sarı da götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kazada yaşamını yitiren Topbaş ve Sarı'nın cenazeleri yapılan otopsilerinin ardından bugün sabah saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edildi. Isparta merkeze bağlı Sav beldesi Merkez Camii'nde Topbaş ve Sarı için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Topbaş ve Sarı'nın cenazeleri belde mezarlığına defnedildi.

Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi
Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi
Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi
Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi
Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi

Otomobil, Isparta, Eğirdir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ISPARTA Isparta'da kazada ölen 2 genç toprağa verildi - Son Dakika


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