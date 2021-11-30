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Son dakika haberleri | Isparta'da Kovid-19'dan ölen hemşirenin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Isparta'da Kovid-19'dan ölen hemşirenin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

30.11.2021 16:08
Son dakika haberleri | Isparta'da Kovid-19'dan ölen hemşirenin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

Son dakika haberlerine göre Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Sultan Fidan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Sultan Fidan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.

Yaklaşık iki hafta önce Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Isparta'daki hastanede ölen Fidan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Salar beldesine getirildi.

İhsaniye Devlet Hastanesinde görevli ve iki çocuk annesi Fidan'ın cenazesi, Kovid-19 tedbirleri alınarak belde mezarlığında toprağa verildi.

Karahisar, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Isparta'da Kovid-19'dan ölen hemşirenin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Isparta'da Kovid-19'dan ölen hemşirenin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika
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