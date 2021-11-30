İhsaniye Devlet Hastanesinde görevli ve iki çocuk annesi Fidan'ın cenazesi, Kovid-19 tedbirleri alınarak belde mezarlığında toprağa verildi.

Yaklaşık iki hafta önce Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Isparta'daki hastanede ölen Fidan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Salar beldesine getirildi.

Isparta 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Sultan Fidan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.

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