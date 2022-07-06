Son dakika haberleri: Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü, sürücü yaralandı

06.07.2022 22:32
Son dakika haberleri: Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü, sürücü yaralandı

Son dakika haberi: Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ahmet Bektaş Özgelen idaresindeki 37 ABF 447 plakalı motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Saraç çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Özgelen ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin cenazesi incelemenin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Ahmet Bektaş, İstanbul, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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