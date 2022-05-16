Park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı - Son Dakika
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Park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı

16.05.2022 17:54

Isparta'da park halindeki otomobilin çizilerek, lastiğinin kesilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da park halindeki otomobilin çizilerek, lastiğinin kesilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlar Mahallesi'nde Ali Rıza Akgül, aracının ön lastiğinin kesildiğini fark edince yetkililerden yardım istedi. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın yanına gelen birinin aracı çizmesi, arka lastikle bir süre uğraştıktan sonra ön lastiği kesmesi yer alıyor.

Park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı
Park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı
Park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobilin lastiğinin kesilmesi kameraya yansıdı - Son Dakika
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