Son dakika haberleri: Isparta'da şehitler ve gaziler için fidan dikildi - Son Dakika

Isparta'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında şehit ve gaziler için 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Koçtepe mevkisindeki ormanlık alanda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Orman Bölge Müdürlüğü ile Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Vali Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, herkesin görevinin orman varlığını artırmak olduğunu söyledi.

Geleceğe bırakacak en önemli mirasın ormanlar olduğunu belirten Seymenoğlu, "Orman bir ağaçtan daha fazlasıdır. Her biri doğanın dengesi, hayatın sürdürülebilirliği için bize bahsedilmiş birer nimettir. İnsanların ve canlı varlıkların yaşam alanıdır. Dünyamızı serin tutar, sellerle ve erozyonla mücadele eder. Ağacın ve ormanın bu kadar önemli olduğu bir dünyada mutlak suretle çevremizi ağaçlandırmalı, var olan orman varlığımıza sahip çıkmalıyız. Toplum olarak öncelikli görevimiz, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini arttırmak, her kesimin çevreye duyarlı hale gelmesini sağlamak, bozuk ve ağaçsız alanları ağaçlandırmak ve genç nesillere duyarlılık kazandırmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı ise meydana gelen orman yangınlarının, ciğerlerini yaktığını dile getirdi.

Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gönen Kaymakamı Ali Argama, şehit yakınları, gaziler, daire müdürleri, orman teşkilatı mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.