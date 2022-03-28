Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 648 gram tırnak altın ve 8 tarihi sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere ekiplerce el konuldu.