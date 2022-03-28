Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

28.03.2022 18:36
Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 648 gram tırnak altın ve 8 tarihi sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere ekiplerce el konuldu.

YORUMLAR
500
Eğirdir'de heyelan nedeniyle 64 daireye tahliye kararı verildi Eğirdir'de heyelan nedeniyle 64 daireye tahliye kararı verildi Mardin'de vücuduna sardığı 2 kg uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Mardin'de vücuduna sardığı 2 kg uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Oltasına takılan balığı 2 saat sonra tekne çıkartabildi! Görenler gözlerine inanamadı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:58:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Isparta'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement