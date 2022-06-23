Son dakika haberleri | Isparta'da tarihi eser operasyonunda Medusa başı heykeli ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Isparta'da tarihi eser operasyonunda Medusa başı heykeli ele geçirildi

23.06.2022 13:02
Son dakika haberleri | Isparta'da tarihi eser operasyonunda Medusa başı heykeli ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Isparta'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait Medusa başı heykeli ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait Medusa başı heykeli ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'de yaşayan şüpheli V.Ç'nin elindeki tarihi eseri satmak için kente getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin bulunduğu araç Gönen ilçesi Yenice Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 42 santimetre eninde ve 23 santimetre yüksekliğinde, Roma dönemine ait Medusa başı heykeli ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen Medusa'nın heykeli, Isparta Müzesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Isparta, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Isparta'da tarihi eser operasyonunda Medusa başı heykeli ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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