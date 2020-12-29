Son dakika: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

29.12.2020 14:47

Son dakika gündem haberi: Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan M.A. telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere, 8 Cumhuriyet altını ve 2 bin 800 lira verdikten bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

M.A çalıntı para ve ziynet eşyalarının evlerinde olduğu bahanesiyle paralarını alan şüphelilerin yakalanması için durumu polise bildirdi.

Eşkalleri belirlenen U.K. ve Y.Ç. Antalya'da yakalandı.

Isparta'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İstiklal Mahallesi, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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