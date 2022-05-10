Son dakika haberleri: Isparta'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Isparta'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı

10.05.2022 23:32
Son dakika haberleri: Isparta'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı

Son dakika haberler: Isparta'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Isparta'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Tuncay Şahin T'nin kullandığı 32 ND 281 plakalı tır, Eğirdir-Isparta kara yolun Ali Kök Kavşağı mevkisinde E.D. yönetimindeki 35 DE 996 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü kadın ile oğlu A.D yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü E.D'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

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Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Isparta'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika


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