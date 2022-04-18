Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

18.04.2022 18:17
Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberi... Isparta'da bir otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'da bir otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi açıklanmayan 32 MA 0496 plakalı otomobil ile 32 HB 395 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

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Otomobil, Isparta, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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